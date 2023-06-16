أعلنت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية ورئيسة الجمعية التطوعية الكويتية للتنمية المجتمعية الشيخة فادية السعد عن حصول مدرسة أسرار القبندي ثنائية اللغة على الاعتماد الأكاديمي من اتحاد تقدم التعليم العالمي (AAIE) التي تعمل على تعزيز القيادة المدرسية النموذجية والممارسات التعليمية الفعالة والمبتكرة القائمة على الأبحاث ليضاف الى الاعتمادات الاكاديمية السابقة التي حصلت عليها المدرسة ويكون رافدا هاما لتهيئة المناخ العلمي والتربوي للتفوق والتميز.



وقالت الشيخة فادية في كلمة لها خلال رعاية لحفل تخريج الدفعة التاسعة من المدرسة: نحن اليوم في مناسبة تتأرجح المشاعر حولها وتشرق فيها ملامح السعادة بتخرج أجيال شابة قادرة على تحمل أمانة العلم والمعرفة والانتماء والولاء للوطن.



وأوضحت اننا امام لحظة فارقة نقف على اعتاب ختام عام مضى ونأمل في استقبال عام دراسي جديد مليئا بتحد وعزم لمستقبل مشرق لجيل واع يتخذ من البحث العلمي والتفكير المنهجي سبيلا للتفوق والنجاح.



بدورها، قالت مديرة المدرسة سوسن الكندري في هذه المناسبة التي تخفق لها القلوب فخرا وتنادي لله حمدا لنتوج مشوارا اتسم بالتحدي والصبر ذللنا فيه الصعاب بالفزعة والعمل الجاد لتحقيق الرؤية والرسالة للمدرسة واعداد جيل ينشأ على حب العلم والمعرفة قادرا على مواجهة تحديات العصر فينهل من كل الثقافات دون التخلي عن هويته العربية الإسلامية.



ولفتت الى ان ذلك لم يكن يتحقق الا بتضافر الجهود من الجميع هيئة تعليمية وإدارية وأولياء أمور عملوا معا لنحصد الثمر اليوم.