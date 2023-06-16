بيروت ـ يوسف دياب



حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 12 يوليو المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ضدهما وضد مريان الحويك بجرائم «الاختلاس وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي» وتقرر ابلاغهما موعد الجلسة.



وتغيب رجا سلامة عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة امس، حيث حضر وكيله القانوني وقدم معذرة طبية تفيد بأنه نزيل المستشفى ويحتاج لعملية قلب مفتوح.



وقال مصدر قضائي لـ«الأنباء» أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي حضرت لمتابعة الاستجواب اعترضت على المذكرة، وطلبت من ابو سمرا تعيين طبيب شرعي للانتقال فورا الى المستشفى ومعاينته، الا أن ابو سمرا طلب من وكيل رجا تزويده بتقرير طبي مفصل عن حالته خلال ثلاثة أيام، والا سيضطر الى تعيين طبيب شرعي لمعاينته.



الى ذلك، اجتمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ظهر امس، بوفد ألماني بحث معه ملف سلامة والتعاون القائم بين البلدين، وأشار مصدر قضائي الى أن «ما فهم من الفريق الألماني أنه لن يسلم لبنان ملف سلامة ولن يطلب استرداده لمحاكمته بعد اصدار مذكرة توقيف بحقه وتعميمها عبر الانتربول هناك لأن القانون اللبناني يمنع تسليم مواطن لدولة اخرى»، لافتا الى أن القضاء الألماني «قد يستمر بإجراءاته هناك بعيدا عما يحصل في لبنان».