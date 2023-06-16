عبدالعزيز المطيري



أعلن النائب حمد العبيد عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بالتنسيق بين النواب حول عضوية اللجان، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، مشددا على أن عضوية اللجان متاحة للجميع من دون استثناء، ولاتزال هناك أماكن شاغرة في العديد منها لمن يرغب في عضويتها.



وقال العبيد لـ «الأنباء»: إن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه اللجنة والنواب هو تحقيق التوافق الذي ينشده الجميع لتلبية طموحات المواطنين وإحداث نقلة نوعية على مستوى البلد، موضحا أنه لم يتبق أمام اللجنة سوى عمل بسيط حتى تصل إلى التوافق التام الذي يسهل عمل المجلس بشكل مباشر من بدء دور الانعقاد. وحول تحديد موعد الإجازة الصيفية لمجلس الأمة، أوضح العبيد أن هذا الأمر لايزال معلقا حتى الآن ولم يتم البت فيه أو تحديد موعد بداية العطلة البرلمانية، مشددا على أن هذه القضية يمكن بحثها أو تحديدها بعد إقرار القوانين الأربعة التي تم الإعلان عنها أنها أولوية لدى الغالبية العظمى من النواب، وهي: المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، والمدن الإسكانية، وربات البيوت.



وقال العبيد خلال حديثه، إن اللجنة السباعية المكلفة بصياغة قائمة الأولويات بحاجة إلى وقت حتى تتمكن من صياغة تقريرها وتحديد ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما سيحدد موعد فض دور الانعقاد.