بشرى شعبان



قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، إنه تم تسديد مبالغ واستحقاقات مالية عن 5 آلاف ملف للغارمين، وذلك بالتعاون بين وزارتي الشؤون والعدل ضمن حملة الغارمين التي أطلقت مؤخرا تحت عنوان «فزعتكم فرحة لهم». وأشارت البغلي إلى أن الوزارة تعتزم تشكيل لجنة من «الشؤون» و«العدل» و«الأوقاف» لوضع الشروط الخاصة بصرف المبالغ المالية عن الغارمين، في الوقت الذي تشرف الوزارة على تطبيق قرار تسديد 50% من أموال زكاة الجمعيات التعاونية لصالح الحملة.



من جهة ثانية، أوضحت الوزيرة أنه بدأت فعليا إجراءات تكويت قطاع الجمعيات التعاونية من لجنة التركيبة السكانية ودعوة مجلس الوزراء، والهادفة إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للكويتيين.