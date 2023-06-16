قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله اليوم الخميس إن الكويت لم تتوان ومنذ بداية الأزمة السورية في تقديم سبل الدعم كافة للشعب السوري ليصل إجمالي ما تعهدت به لدعم الوضع الإنساني في سورية إلى 1.9 مليار دولار أميركي.



وأوضح الجارالله في كلمة ألقاها لدى مشاركته في مؤتمر بروكسل السابع لدعم سورية والمنطقة أنه إضافة إلى ذلك فقد استجابت الكويت للمناشدات الخاصة بالاستجابة لتداعيات الزلزال الذي عصف بكل من تركيا وسورية في فبراير من هذا العام بالمساهمة بما يقارب 100 مليون دولار أميركي تم تقديمها عبر الوكالات والمنظمات الدولية.



وأعرب عن بالغ التقدير للاتحاد الأوروبي على استضافته هذا المؤتمر السنوي المهم الذي يأتي استكمالا للمساعي الدولية الرامية لضمان استمرار الدعم للشعب السوري الشقيق في سورية والدول المجاورة على حد السواء.



كما ثمن الجهود الدولية كافة التي تلت مبادرة الكويت وما أسفر عنها من عقد مؤتمر الكويت الأول لدعم الوضع الإنساني في سورية عام 2013 وما أثمرت عنه تلك الجهود والمساهمات الخيرة من تخفيف المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق تحت وطأة ظروف إنسانية صعبة تتطلب دعما من المجتمع الدولي والسعي بشكل جاد نحو حل جذور الأزمة ومعالجة مسبباتها وفق المرجعيات الدولية وقرار مجلس الأمن 2254.



وقال الجارالله: «للأسف الشديد ومع دخول الأزمة السورية عامها الـ 13 لاتزال النداءات والمناشدات الإنسانية تتوالى يصاحبها تقارير دولية مفزعة توضح حجم المعاناة وقساوة الاوضاع كان آخرها ما ذكره تقرير الأمم المتحدة في مارس الماضي من أن أكثر من 15.3 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة».



وأشار إلى أن ذلك يأتي إضافة إلى النقص الحاد في الغذاء والحاجة الملحة لإعادة ترميم النظام الصحي إلى جانب ما تشهده الدول المضيفة للاجئين من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية جراء زيادة أعداد اللاجئين والنازحين، مشددا على أن كل ذلك يدفعنا للتفكير معا نحو ما يمكن للمجتمع الدولي تقديمه للحد من هذه الأزمة الإنسانية.



وأكد الجارالله استمرار الكويت بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في دعم مختلف الجهود الدولية في سبيل مساعدة الشعب السوري الشقيق والحد من معاناته.



وذكر أن الكويت سعت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بتقديم عدد من القرارات المحورية بجانب مملكة السويد الصديقة بصفتهما حاملي قلم ملف الشأن الإنساني السوري باعتماد قرار رقم 2401 المتعلق بوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما لتيسير وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بالإضافة إلى القرار رقم 2449 المعني بتجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية.



وقال الجارالله: وفي الختام وإذ نجدد تقديرنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون في معالجة الأزمة السورية فإنه لايزال يحدونا الأمل أن يسهم اجتماعنا اليوم بتحقيق ما نصبو إليه من نتائج إيجابية تخفف وتحد من حجم هذه الكارثة الإنسانية المتشعبة والتأكيد على حرصنا على مواصلة الدعم للشعب السوري الشقيق مع التشديد على أن نركز جهودنا على إعادة بناء سلام عادل وشامل يضع مصلحة الشعب السوري نصب عينيه من أجل مستقبل سورية والمنطقة ولأجلنا جميعا».