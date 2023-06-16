قدم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للكويت لدى كومنولث جزر البهاما إلى الحاكم العام السير كورنيليوس ألفن سميث، وذلك في حفل مراسم أقيم في مدينة ناساو.

وذكر مكتب السفير البناي في بيان أمس أنه نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى السير كورنيليوس ألفن سميث، مشيدا بالعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأعرب البناي خلال لقاء المسؤولين في جزر البهاما عن تطلع الكويت للعمل على تعزيز وتطوير العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، لافتا إلى أن الكويت تعد أول دولة عربية تنشئ علاقات ديبلوماسية مع جزر البهاما.

واجتمع خلال زيارته لجزر البهاما مع كل من رئيس الوزراء فيليب ديفيس ووزير الخارجية فريدريك ميتشيل ووزيرة المواصلات والإسكان جوبيث كولبيديفيس ومع وزير الأشغال والمرافق ألفريد سيرز، وكذلك مع وزيرة التربية والتدريب الفني والمهني جلينيس هانا-مارتن.