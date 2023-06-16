تونس - مفرح الشمري

حصدت وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وقطاع التلفزيون ذهبيتين وجائزة فضية في ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بنسخته ال 23 المقامة في تونس، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي، والذي اقيم في المسرح الأثري بقرطاج .

وتمثلت جوائز وزارة الاعلام في قطاع الاذاعة من خلال دراما السير الذاتية، حيث حقق العمل الدرامي

" صالح في قلب الفلك" الذي تناول حياة العالم الفلكي الراحل د. صالح العجيري الجائزة الذهبية، بينما في قطاع التلفزيون حقق البرنامج الحواري " ماذا بعد " الجائزة الذهبية، وفي فئة برامج الأطفال حقق برنامج " استديو الاطفال" الجائزة الفضية. وقد تسلم جوائز الكويت كل من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع ومراقب الدعم الفني بوزارة الإعلام ناصر العجمي.