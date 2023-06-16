قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وتحالف "أوبك+" لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية ومفهوم أمن الطاقة.

وأضاف الوزير في احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس أوبك في بغداد: "التوافق هو المبدأ الأساسي لـ"أوبك+" ولولاه ما كنا سنتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التقلبات الاقتصادية".

وذكر الأمير عبد العزيز أن "قرارات "أوبك+" في الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي سيعيد لنا كـ"أوبك" و"أوبك+" ترتيب وضعنا الداخلي"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن آليات "أوبك+" بما فيها المستحدثة خلال الاجتماع الأخير "ستمكننا من أن نستمر في المحافظة على دور "أوبك" و"أوبك+" الفاعل وتمكينهما من القيام بواجباتهما بما في ذلك تحقيق العدالة لجميع الأعضاء".

وقال الوزير أيضا إن تلك الآليات "مُمكِّنة للأعضاء التي ستستمر في الاستثمار، وسيكون هذا الاتفاق وآلياته معينة لتلك الدول في أن تستثمر، وأيضا مطمئنة لمن سيستثمر معها بأنها لن تتعطل ولن تتوقف، بل سيكافأ من سيستثمر بأن يُمكَّن من زيادة حصته في اتفاقيات "أوبك+" القادمة".