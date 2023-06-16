استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، في بكين، بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، في أول زيارة له إلى الصين منذ 2019، بحسب ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أن "الرئيس شي جين بينغ التقى في 16 يونيو/ حزيران في بكين، بيل غيتس، رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأميركية". ويُعد اللقاء نادراً بالنسبة لرجل أعمال أميركي.

وبحسب وسائل إعلام حكومية صينية، فإن شي قال لغيتس إن الصين "وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي".

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن شي وصف غيتس خلال اجتماعهما بأنه أول "صديق أميركي" التقى به في بكين هذا العام، مضيفا أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.