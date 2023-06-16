منذ عام 2021 ومعظم مصنعي توربينات الرياح يسجلون خسائر مالية، وحققت شركات "vestas" في الدنمارك، و"GE" في الولايات المتحدة، و"Nordex" في ألمانيا و"Siemens Gamesa" في إسبانيا، خسائر مجتمعة بلغت 5.6 مليار يورو في عامي 2021 و2022.

قال نائب الرئيس ومدير طاقة الرياح البحرية في شركة استشارات الطاقة "Rystad Energy"، أليكس فلورته، إننا شهدنا خلال القعد الماضي نوعا من السباق نحو القاع ما بين مطوري طاقة الرياح في ما يتعلق بخفض التكاليف، وجعل طاقة الرياح أكثر تنافسية.

وأضاف فلورته، في مقابلة مع "مستقبل الطاقة" على قناة العربية، أنه من المؤكد أن التخفيضات في التكاليف خلال العقد الأخير جاءت بقيادة التوربينات الأكبر حجما، وهذا ما خلق نوعا ما هذا السباق إلى القاع بقيادة التطور التقني على صعيد التوربينات.

وأوضح أن المطورين ركزوا جهودهم على الأبحاث والتطوير وتسابقوا فيما بينهم على هذا الصعيد وهذا تطلب استثمارات كبيرة.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته جاءت الجائحة وأدت إلى زعزعة سلاسل الإمداد وبعدها جاء التعافي الاقتصادي العالمي الذي أدى بدوره إلى ضغوط تضخمية في سلاسل الإمداد.

وتابع: "كان العديد من مصنعي التوربينات قد فازوا بعقود لتوريد توربينات بأسعار ثابتة ولكن أسعار المدخلات قفزت وهذا أدى إلى هوامش ربح أقل وإلى خسائر".

وذكر أنه بالرغم من أن هناك اليوم علامات على تحسن الأوضاع إلا أن تكاليف الأبحاث والتطوير خاصة بالنسبة للرياح البحرية ما زالت مستمرة في هذا السباق لتطوير أكبر توربين من حيث الحجم وهذا كله ما زال يتطلب استثمارات كبيرة.

وبين أنه بسبب هذا التسارع في تكاليف الأبحاث والتطوير التي يحتاجها المطورون ما زالوا غير قادرين على تحقيق أرباح مجدية من زيادة استثماراتهم في تطوير نماذج جديدة من التوربينات.

"أعتقد بأننا شهدنا بعض علامات التحسن في أواخر العام الماضي على صعيد البيانات المالية لمصنعي التوربينات حيث إن نسبة أكبر من العقود السابقة التي عانى بسببها هؤلاء قد انتهت وأصبح بمقدورهم الآن أن ينقلوا جزءا أكبر من ارتفاع التكاليف إلى مطوري مشاريع الرياح، ولكن يبقى سباق الأبحاث والتطوير"، بحسب فلورته.

وقال "إننا بدأنا نلحظ بعض العلامات المقلقة في ما يخص ارتفاع المطالبات تحت الضمان المقدم من مصنعي التوربينات".

وتابع: "هذه نتيجة طبيعية لأنهم أسرعوا في تطوير توربينات ضخمة ولم يتسن لهم فحصها بشكل كبير، وبالتالي نسمع عن تقارير تفيد بأعطال أكثر في التوربينات الضخمة لذا الأمر ليس واضحا بعد، لكننا نرى بعض المؤشرات الإيجابية، كما أننا نتوقع تراجع مستويات التضخم خاصة في 2024".