ارتفعت ثروة "مارك زوكربيرج" الشريك المؤسس لـ "ميتا بلاتفورمز" إلى مستوى 100 مليار دولار أمس الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

ووفقًا لحسابات "فوربس"، ارتفع ترتيب المدير التفنيذي لـ "ميتا بلاتفورمز" في قائمة أثرياء العالم ليصبح في المركز الحادي عشر - بعد "سيرجي برين" الشريك المؤسس لـ "جوجل" - بعدما زادت ثروته أمس بحوالي 3 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار.

وذلك بعد ارتفاع سهم الشركة 3.1% أمس الخميس ليغلق عند 281.83 دولار، بعد تراجعه بما يقرب من 2.8% في الأسبوع الماضي ليواصل السهم ارتفاعه وتصل مكاسبه المسجلة منذ نوفمبر 2022 إلى حوالي 220%.

وفي نوفمبر 2022، احتل "زوكربيرج" الترتيب التاسع والعشرين بين أثرياء العالم بثروة قدرها 32.8 مليار دولار، بعدما تخلف عن أعلى 10 مراكز في سبتمبر من العام الماضي.