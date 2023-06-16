أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات ، نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والديبلوماسية،منوهاً بأهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشيخ محمد بن زايد الجمعة في سانت بطرسبرغ في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

واستعرض الرئيس الاماراتي ونظيره الروسي، خلال اللقاء، مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدين الحرص على المضي قدماً في تنمية هذه العلاقات.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع روسيا ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.

وكتب الرئيس الاماراتي حسابه على تويتر قال ، التقيت الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.. بحثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم.

وتفقد الرئيسان جناح الإمارات في منتدى بطرسبورغ، حيث تشارك الإمارات بوصفها الضيف الرئيسي للمنتدى.