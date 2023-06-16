وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجمعة، إلى قصر الإيليزيه حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وكان الرئيس ماكرون في استقبال ولي العهد السعودي.

وسيترأس الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة أيضا، وفد بلاده المشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة «إكسبو 2030» المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الجاري.