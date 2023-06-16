العارضي: توحيد الرسالة الإعلامية وطرح مواضيع جديدة تهم المجتمع الخليجي

عبدالكريم العبدالله

شارك وزارة الصحة ممثلة في مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام خالد العارضي ومدير إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه في اجتماع مديري الإعلام والإعلام الرقمي والتوعية الخليجيين الحادي عشر في مقر مجلس الصحة لدولة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة خالد العارضي في تصريح صحافي ان الاجتماع يعد من الاجتماعات المهمة لتوحيد الرسالة الاعلامية وطرح مواضيع جديدة تهم المجتمع الخليجي، حيث ناقش الاجتماع منصة «دليلك الصحي» وهي داعم للمصادر والمعلومات الصحية الموثوقة لما تحمله من معلومات صحية قيمة من توعية وإرشادات، وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الصحة.

وبين أن الاجتماع ناقش برنامج «سلامتك الكرتوني» بحلته الجديدة وتوحيد الجهود الاعلامية المشتركة، منوها الى أن مدير ادارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه استعرضت برامج التوعية الصحية، حيث اشاد الحضور بدور وزارة الصحة على تثقيف والتوعية الصحية الشاملة.

وأكد العارضي على التزام وزارة الصحة بتوحيد الرسالة التوعوية الخليجية والاتفاق على الحملات الإعلامية التوعوية المشتركة في الخليج مما يساعد في رفع مستوى الوعي الصحي.