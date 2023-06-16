نقلت وكالة سبوتنيك الروسية نية حكومة دمشق التقدم بطلب الانضمام إلى مجموعة دول «بريكس»، ومنظمة «شنغهاي» للتعاون، بحسب ما ذكره وزير المالية السوري كنعان ياغي.

وجاءت تصريحات ياغي على هامش مشاركته في منتدى «بطرسبرغ» الاقتصادي في روسيا.

وقال ياغي، في مقابلة مع «روسيا اليوم»، إن العلاقات الاقتصادية بين سورية وروسيا «جيدة»، وان البلدين يعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية مع روسيا ودول أخرى على هامش أعمال المنتدى.

وأشار الوزير إلى أنه من المخطط أيضا افتتاح بنك «سبيربنك» في سورية دون تحديد موعد محدد للافتتاح. ويعد «سبيربنك» أكبر بنك في روسيا.

في غضون ذلك، ذكر رئيس معهد «الصين لبحوث التحديث والعولمة»، وانغ وانغ تشيمين، لذات الوكالة، ان 13 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، مشيرا إلى طرح فكرة «بريكس +» لزيادة الحوار والتعاون بشكل تدريجي بين دول «بريكس» والدول النامية الأخرى.

من جهته، قال سفير جنوب أفريقيا لدى المجموعة أنيل سوكلال، إن «بريكس» تلقت طلبات انضمام من 19 دولة، منها 13 دولة بشكل رسمي.

وفي عام 2016، أبدت حكومة دمشق رغبتها بالانضمام إلى منظمة «شنغهاي»، والتي تضم دولا تحتفظ بعلاقات قوية معها وعلى رأسها روسيا والصين.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون المنظمة حينها، باختيار حكيموف، إن «عدة دول بينها سورية ومصر طلبتا الانضمام لمجموعة التعاون».

يذكر أن مجموعة «بريكس» هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، قد تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من «بريك» حينها إلى «بريكس» في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. اسمها مكون من الأحرف الاولى للدول المشاركة وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب افريقيا.

وتهدف المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.

وتجمع «بريكس» بين أكبر اقتصادات النمو في العالم، إذ تمثل الدول الأعضاء أكثر من 40% من سكان العالم، ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا.

وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة «بريكس» الدورية في يناير، قمة «بريكس» الـ 15، في أغسطس المقبل.

أما منظمة «شنغهاي» فقد تأسست عام 2001، ومقرها بكين، بقيادة روسيا والصين، وتضم أيضا إلى جانب الهند، باكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان وإيران المنضمة منذ عام 2021.

فيما تعد تركيا من «شركاء الحوار» في المنظمة، ومن المرشح أن تصبح عضوا كاملا فيها.