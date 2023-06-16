أعلن الجيش الأردني في بيان أنه أسقط طائرة مسيرة قادمة من سورية وتحمل أسلحة متعددة، هي الثانية خلال ثلاثة أيام، استخدمت هذه المرة في محاولة تهريب أسلحة من سورية الى الأردن، فيما الاولى كانت تحمل مخدرات.

ووفقا للبيان أسقط الجيش في «المنطقة العسكرية الشرقية طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية».

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».

وأضاف المصدر «بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

وكان الجيش الأردني أعلن الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورية حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات.