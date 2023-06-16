بيروت - عمر حبنجر

‏لا موعد قريبا لجلسة انتخاب رئاسية جديدة‏ للبرلمان اللبناني، وهذا ما أوحى به رئيس المجلس نبيه بري، من خلال ربطه موعد الجلسة الانتخابية الثالثة عشرة، بتبلور «الحراك الخارجي»، مؤكدا ان لبنان موجود على أجندة معظم اللقاءات.

ولاحقا، نقل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن الرئيس بري الذي التقاه، صباح امس، قوله إن «الحوار هو الباب الأفضل ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعد للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية».

كما اقترح بو صعب على الرئيس بري «البدء في التفكير جديا بالتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة لأن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد».

وكان بري قال، في تصريح، إن «نتائج الجلسة أثبتت وجهة نظرنا الداعية للحوار والتوافق بدلا من التحدي والاستفزاز، وأن ‏لبنان نجا من محاولة افتعال أزمة، المعارضون كانوا واثقين من حصول ازعور على 67 صوتا، ‏وكانوا يخططون لافتعال مشكلة في قاعة المجلس إذا حصل على هذه الأصوات، ‏وبأنه نجح في الانتخابات، وهو ما كان سيذهب بالبلاد إلى مكان آخر، وقال: لقد نجونا من أزمة كبرى، ولا مخرج للجميع سوى الحوار‏.

‏ورد النائب غياث يزبك، ‏على رئيس المجلس بتغريدة تقول: الرئيس بري من كثرة ما عاشر الممانعين ‏نسي دوره وصار ‏ينظر للانقلاب ويقرأ في دستور الدويلة.

‏وعلى الجانب المعارض وقع 51 نائبا بيانا قالوا فيه إن أزعور كان ليفوز في الدورة الثانية التي فجرها الثنائي «أمل - حزب الله» وبعض المتعاونين معه، ‏لأن عددا إضافيا من النواب كانوا أعلنوا صراحة عزمهم التصويت له في الدورة الثانية لولا مغادرة نواب الثنائي وإفقاد الجولة الثانية النصاب. وشدد البيان على أن منطق التعطيل والفرض هو ما نواجهه، وتلقى هذا المنطق صفعة مدوية.

‏وغابت تواقيع نواب «التيار الوطني الحر» عن هذا البيان.

على ان ‏معادلة سليمان فرنجية ‏- جهاد أزعور مفتوحة على مؤشرات تحددها اللقاءات الفرنسية، وما يستتبعها من زيارة وزير الخارجية الفرنسية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت، إلى اللقاء الخماسي لممثلي الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفرنسا ومصر وقطر، فضلا عن اللقاءات‏ الدولية والإقليمية.

‏ويبدو ان مهمة الوزير لودريان ‏في بيروت، تتخطى انتخاب رئيس الجمهورية إلى المساعدة على تشكيل الحكومة، وإقرار الإصلاحات البنيوية الضرورية في اسرع وقت ممكن.

‏في المقابل، وصف الناطق باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر، نتائج جلسة الانتخاب الرئاسية الاخيرة، بأنها «انتفاضة كبيرة» بوجه محاولات «حزب الله» فرض مرشحه على اللبنانيين، لافتا الى أن جهاد ازعور استطاع خرق الاصطفافات، وكان قريبا جدا من الوصول إلى النصف زائدا واحدا، ما زاد من توتر الحزب، وقال لو لم يتم تطيير النصاب، لكان هناك احتمال كبير بأن يكون «لدينا رئيس في بعبدا الآن»، لكن هناك من يصر على معادلة: «مرشحنا أو الفراغ‏».

‏وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال ميلر: كممارسة عامة، لا نناقش اي عقوبات لكن الادارة تدرس الوضع.

في غضون ذلك، انتهى مؤتمر بروكسل، الذي تناول أزمة النازحين السوريين، إلى تأكيد الدعم لدول الجوار، مع تجديد السياسة الأوروبية‏ المعارضة للتطبيع في غياب الاصلاحات السياسية المطلوبة في سورية. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: لا نقبل بعودة السوريين بالقوة إلى بلادهم، ونحن نتابع الوضع في لبنان، فيما طلب ‏وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي مثل لبنان في الاجتماع، خطة عمل واسعة وواضحة للأزمة في لبنان، محذرا من خطر توترات بين اللبنانيين وبين النازحين السوريين، وارتفاع العنف بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف.

وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن «مطالب مؤتمر بروكسل واضحة وكان الهدف التركيز على خطة لحل أزمة اللاجئين لأن الحكومة أصبحت تتحمل أعباء أكثر من 4 مليارات دولار بالإضافة الى ارتفاع تداعيات النزوح السوري اقتصاديا وبيئيا وأمنيا».

وأضاف شرف الدين، في حديث لـ «صوت لبنان»: «مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يقبل بتشكيل لجنة ثلاثية كحل اساسي للحفاظ على أمن اللاجئ السوري، فهو غير متعاون مع وزارة الخارجية».