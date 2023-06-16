بيروت - منصور شعبان

رأى رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي ان «التوافق هو الحل الوحيد فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، لأن ما تبين لنا وبناء على كل ما جرى خلال الفترة الماضية بأن الوضع اذا استمر على هذا المنوال ستكون رئاسيات 2024 و2025 و2026 ولن ننتخب رئيسا للجمهورية».

تابع كرامي «ان الانقسام العمودي في البلد حاد وحاد جدا لذلك أنا في أول تصويت لي في مجلس النواب كتبت كلمة التوافق وأنا صراحة لا أرى حلا الا بالتوافق، لذلك نحن أمام خيارات محدودة».

وردا على سؤال حول تطيير امل وحزب الله النصاب في كل مرة، قال كرامي: «لا يوجد اي شئ طبيعي في لبنان ولكن تطيير النصاب هو من صلب العملية الديموقراطية والدستورية، والكل سمع أيضا أن الأطراف الأخرى قالوا إذا حصل سليمان فرنجية على أكثر من 65 صوتا وإذا استطاعوا تحصيل 86 نائبا نحن أيضا سنطير النصاب، فهذه ضمن اللعبة الديموقراطية، للأسف الدستور اللبناني يسمح بهذا الشيء. طبيعي؟ نعم وكلا، وكما قلت اللعبة الدستورية تسمح بهذا الأمر، وغير الطبيعي اننا نريد حل المشكل في لبنان وانتخاب رئيس».

كلام كرامي جاء خلال مداخلة هاتفية عبر اذاعة «صوت كل لبنان»، حيث اجاب ردا على سؤال عما اذا «حزب الله» و«حركة أمل» سيوافقان على تغيير مرشحهم سليمان فرنجية، والدخول في نقاش تمهيدا للانتقال الى اسم ثالث؟ بقوله: «بصراحة انا ليس لدي رأي بقرار الثنائي، انا اتكلم عن نفسي وعن تيار الكرامة والتكتل الذي انتمي اليه، عندما نقول اننا ذاهبون للحوار وبيد ممدودة وقلب منفتح لحل المشكلة، وعندما يقول مرشحنا الأساسي سليمان فرنجية «فلنذهب للحوار اذا تم الاتفاق على مرشح يحل الأزمة»، وعندما الرئيس بري ايضا يلمح بعد الجلسة للحوار... فلنذهب للحوار ولنر، فمن الممكن ان نستطيع اقناعهم بمرشحنا، فنحن لدينا المواصفات والحجة الكاملة لإقناعهم بمرشحنا، اما اليوم من غير الطبيعي ان نتخلى عن المرشح الأساسي في وجه كل هذه الضغوط وكل هذه الحملات، وخصوصا اننا نرى مرشحنا هو المرشح الطبيعي والمستحق لهذا المنصب».

وختم كرامي: «علينا الذهاب للاتفاق على الأساسيات بالبلد وخصوصا ان الكل يسأل هل من الطبيعي تطيير النصاب؟ لا مش طبيعي ولكن الانقسام الحاصل بالبلد ليس فقط على رئيس الجمهورية بل على كل شئ. ونحن كنا نقول ان الـ 65 لا تستطيع ان تنتج سلطة تستطيع أن تحكم في لبنان لأن هذا البلد منقسم، لذلك علينا الذهاب للحوار والاتفاق على كل البنود الأساسية من بينها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبرنامج العمل والقضايا الأساسية، لأنه وكما الكل يعلم ان هناك خلاف على كل التفاصيل في لبنان ومن بينها الوضع الاقتصادي والرؤية الاقتصادية».