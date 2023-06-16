القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تداول من رسائل صوتية على تطبيق «واتس آب» تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نفى ذلك، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة.

وشدد على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات.

ولفت إلى أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مُهيبا بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «155» في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).