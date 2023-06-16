التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفور وصول سمو ولي العهد، قصر الإليزيه، كان في استقباله الرئيس الفرنسي الذي رحب بالأمير محمد بن سلمان، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد السعودي عن سعادته بهذه الزيارة.

كما كان في استقباله الوزراء في الحكومة الفرنسية، وعدد من كبار المسؤولين.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي البلدين.

ونقل الأمير محمد بن سلمان في مستهل الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الى الرئيس الفرنسي، فيما حمله ماكرون تحياته للملك سلمان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.