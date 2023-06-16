منصور السلطان - محمد الجلاهمة
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (7) متهمين بحوالي (13،500) كيلو من المواد المخدرة المختلفة و(2500) حبة من المؤثرات العقلية وعدد 2 أسلحة نارية.
وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ان رجال الامن السد المنيع امام كل من تسول له نفسه بث السموم الى شبابنا ، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها.