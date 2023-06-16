منصور السلطان - محمد الجلاهمة

‏تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (7) متهمين بحوالي (13،500) كيلو من المواد المخدرة المختلفة ‏ و(2500) حبة من المؤثرات العقلية وعدد 2 أسلحة نارية.

‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

‏وأكد وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ان رجال الامن السد المنيع امام كل من تسول له نفسه بث السموم الى شبابنا ، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها.