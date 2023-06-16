شنت مقاتلات تابعة للجيش السوداني غارات على مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم، بالتزامن مع اشتباكات في العاصمة وغرب دارفور، فيما توعد مساعد قائد الجيش «بتدمير» الدعم السريع في المرحلة المقبلة.

وقصفت طائرات حربية مواقع لقوات الدعم السريع في المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي الخرطوم، وام درمان غربي العاصمة.

جاء ذلك مع دخول دخلت المعارك في السودان شهرها الثالث، فيما لم يتمكن أي من الطرفين المتنازعين من إحراز تقدم حاسم في الخرطوم، في وقت تتواتر فيه التحذيرات من تحول الصراع لحالي إلى حرب أهلية.

وفي غرب السودان، تواصلت الاشتباكات في بلدة أديكون بولاية غرب دارفور المحاذية للحدود مع مدينة «أدري» التشادية.

ودارت اشتباكات بين مسلحين موالين لوالي غرب دارفور الراحل خميس عبدالله أبكر، وآخرين مؤيدين لقوات الدعم السريع.

في غضون ذلك، قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية إن الجيش يتقدم بثبات نحو أهدافه المخطط لها.

وتوعد العطا قوات الدعم السريع بأن الجيش سيعمل على تدميرها في المرحلة القبلة في كل مكان توجد فيه، بما في ذلك المنازل التي تسيطر عليها.