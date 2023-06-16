يحيى حميدان

خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات من المغرب 1-7 في نهائي بطولة كأس العرب اليوم الجمعة بمدينة جدة في السعودية، ليحصل "الأزرق" على الميدالية الفضية في الانجاز الأبرز له في سجل هذه البطولة، فيما حافظ "أسود الأطلس" على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وسجل هدف منتخبنا الوحيد عبدالرحمن الطويل بعد أن تقدم المغرب بسبعة أهداف أحرزها كل من إسماعيل أمزال وسفيان شعراوي ويوسف جواد وخالد بوزيد وسفيان بريط وحارس المرمى رضا الخياري ولاعب منتخبنا سليمان العمران بالخطأ.

وكان للحماس المفرط للاعبي "الأزرق" اثر سلبي على الأداء في الدقائق الأولى بعدما استقبل مرمى الحارس فهد الخواري أهدافاً مبكرة بسبب رغبة مدرب منتخبنا، الإيراني محمد ناظم الشريعة، في اللعب الند للند أمام منتخب مصنف الثامن عالمياً وهو أمر غير منطقي وكلفنا الكثير، وحتى مع توالي الأهداف أصر الشريعة على اللعب بطريقة "الباور بلاي" عبر سحب حارس المرمى وإشراك لاعب إضافي، وهي طريقة غير منطقية أمام بطل العرب في آخر ثلاث نسخ وبطل أفريقيا في آخر نسختين، وتسببت هذه الطريقة في توسيع الفارق لصالح المغاربة، الذين يمتازون باللعب على الصعيدين الجماعي والفردي، فيما عانى لاعبو "الأزرق" في مسألة التنظيم الجماعي ونقل الكرة بالشكل المطلوب، الا أن الوصول لنهائي كأس العرب للمرة الأولى في تاريخ منتخبنا سيكون بمنزلة تجربة مهمة واكتساب خبرات للمستقبل.