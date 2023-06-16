وصل رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي اليوم الجمعة إلى العاصمة الرياض، بعد نجاح المهمة العلمية التي قادوها في محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان، أنه كان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعلنت وكالة الفضاء السعودية أن وصول رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى أرض الوطن بعد إتمام مهمتهما العلمية سينعكس على خدمة البشرية، منوهة الى ان هذه المهمة ستعزّز مكانة المملكة في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، وتشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات.

وأكدت الوكالة، أن ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية يعد مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، لافتة إلى أن المهمة حققت عدداً من الأهداف التي تعمل عليها المملكة، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين يُلهمون أجيال المستقبل، للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية.

يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو المنصرم، حيث أجروا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.