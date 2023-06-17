أعلن مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عن تنظيم معرض التصميم الهندسي الـ 44، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال الفترة من 21 حتى 23 يونيو، في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، وسيكون الافتتاح 7:30 مساء.

وقال القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.خالد الهزاع ان المعرض أحد الشواهد على قدرة الطلبة في منافسة أفضل العقول والأفكار، باعتباره تتويجا لمشاريع الطلبة نتيجة عملهم خلال 5 سنوات دراسية، مشيرا إلى أن كلية الهندسة والبترول تعد كلية رائدة بمنتسبيها وبرامجها ومختبراتها وطرق التدريس فيها وبنوعية خريجيها الذين كانوا ومازالوا المفضلين لدى كل جهات العمل في الدولة.

ودعا الهزاع إلى أن يكون لمثل هذه المشاريع امتداد على أرض الواقع، وأن تكون بداية لفتح آفاق جديدة ومتسعة لهؤلاء المهندسين والمهندسات في المستقبل، وذلك للانخراط والمنافسة بسوق العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز رؤية 2035.



بدوره، أوضح مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د.دعيج الركيبي أن معرض التصميم الهندسي الـ 44 المقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وإشراف مركز التدريب الهندسي والخريجين يشارك فيه 421 مهندسا ومهندسة بـ 117 مشروعا من مختلف الأقسام العلمية في كلية الهندسة والبترول، كما تشارك فيه كلية العمارة وكلية العلوم.



وأشار الركيبي إلى أن هذا المعرض ولأول مرة يشارك فيه مهندسون من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي برعاية جمعية المهندسين، مبينا أن المعرض يهدف إلى حث المهندسين على البحث عن المعلومة بطريقة علمية، وتشجيعهم على إبراز إنجازاتهم العلمية وتوثيقها تقديرا لجهودهم ومثابرتهم في التحصيل العلمي بالتغلب على العقبات النظرية، مؤكدا أنه يعد استثمارا لما تمت دراسته في مقرر التصميم الهندسي بعمل مشروع التخرج، والذي من شأنه تنمية التعاون والمناقشة العلمية بين أعضاء الفريق الجماعي.



وأعرب عن شكره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مواصلة المشاركة منذ أول معرض تصميم هندسي إلى هذا اليوم، إذ إن دور المؤسسة دور رئيسي لمساهمتها في تقديم الدعم المادي للطاقات الشبابية، لإبراز إبداعاتهم التي تهدف إلى تطوير المهندسين بتعزيز قدراتهم في مجال التصميم الهندسي، منوها بأنها تمثل قوة دافعة حقيقية لإنجاز المزيد من الطاقات الشبابية.