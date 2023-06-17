أقيم عرض بمناسبة عيد ميلاد الملك تشالز الثالث في لندن، وهو الأول للعاهل البريطاني الجديد الذي استعرض الحرس الملكي وهو يمتطي حصانا وفقا للتقاليد.



وكانت الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 96 عاما، توقفت عن استعراض القوات وهي على صهوة حصان خلال هذا الحدث الذي يرمز إلى الفخامة الملكية البريطانية منذ العام 1986.



ويحتفل الملك تشالز الثالث بعيد ميلاده الخامس والسبعين في 14 نوفمبر المقبل. لكن الملوك البريطانيين يحتفلون بأعياد ميلادهم مرتين في السنة: أولا في ذكرى مولدهم الفعلية خلال احتفال خاص، ثم في حفل رسمي في يونيو بموجب تقليد يعود لقرون.



وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يطلق عليه اسم «Trooping the colour» أو («حشد الألوان»)، إلى الاستعدادات للحرب حين كانت تعرض الرايات المختلفة على الجنود حتى يتمكنوا من التمييز بينها في حمأة المعارك.



ونقلت قنوات التلفزيون الرسمية وقائع هذا العرض مباشرة، حيث تابعته حشود غفيرة، في محيط قصر باكنغهام.



وانطلق الموكب من قصر باكنغهام حتى ساحة هورس غاردز باريد على طول جادة مول في وسط لندن، حيث حيا الجيش الملك.



وشارك فيه نحو 1400 جندي و400 موسيقي و200 جواد بقيادة الفرس «جونو» التي أطلقت عليها «الملكة القرينة» كاميلا هذا الاسم.