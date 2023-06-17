نيكلسون: دور الكويت بارز في دعم جيرانها وهي شريك أساسي للعراق بحكم الجوار

قال سفيرنا لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بدر العوضي إن الكويت تولي أهمية كبرى لاستقرار العراق ورخائه، وأنها حريصة على إعادة الازدهار إلى ربوعه.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير العوضي لـ «كونا» وتلفزيون الكويت الجمعة على هامش مشاركته في المؤتمر الـ 11 لمجلس الأعمال العراقي - البريطاني المنعقد في لندن تحت شعار «العراق 2023 منفتح على العالم».



وأضاف العوضي أن «الكويت كانت سباقة في المشاركة في جهود المجتمع الدولي لدعم الاستقرار وإعادة إعمار العراق، لاسيما المؤتمر الذي استضافته في عام 2018 والذي بلغت فيه تعهدات الدول المشاركة 30 مليار دولار».



وأكد العوضي حرص شعوب المنطقة وتطلعها، لاسيما الكويت لإعادة الاستقرار والازدهار إلى العراق.



وأضاف «الكويت بوابة اقتصادية للعراق واستقراره وتطوره يعود بالنفع على البلدين».



وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار السفير العوضي إلى مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.



ولفت إلى بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2023 التي استضافتها محافظة البصرة العراقية في يناير الماضي وحضرها نحو 15 ألف مواطن كويتي. وأضاف «هذا عدد كبير يعكس اهتمام الكويتيين بزيارة العراق، وهو مؤشر على وجود فرص واعدة أمام العراق خاصة في مجال الاستثمار».



ولفت إلى أن قرار السلطات العراقية بمنح المواطنين الكويتيين تأشيرة الدخول عند الحدود البرية تسهل حركة المسافرين من العراق الى الكويت سواء لغرض التبادل الثقافي أو الأعمال التجارية «لاسيما في مناطق جنوب العراق التي اعتاد الكويتيون وخاصة التجار منهم التردد عليها منذ القدم، الأمر الذي يمهد الطريق أمام فرص خلق بيئة ملائمة للتجارة».



وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الكويت لمشاريع البنى التحتية والتنمية في العراق، أوضح السفير العوضي أن الكويت تنشط في هذا المجال عبر الصندوق الكويتي للتنمية الذي يمول حاليا بناء مدارس حديثة في بغداد وغيرها من المدن بقيمة 75 مليون دولار. وأضاف «نرى أن هذا الاستثمار يعود بالنفع على البلدين ويدعم مساعي العراق ودول الجوار الرامية إلى تحقيق التقدم والرخاء والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».



من جهتها، أشادت الرئيسة الشرفية لمجلس الأعمال العراقي - البريطاني إيما نيكلسون في تصريح لـ«كونا» بدور الكويت البارز في دعم جيرانها وأنها شريك أساسي للعراق بحكم الجوار.



وقالت إن مجلس الاعمال العراقي - البريطاني يفخر بأن يكون عنصرا أساسيا في مستقبل العراق «إذ يبذل العراق جهودا كبيرة للتعافي بوتيرة سريعة ونرى ان هناك رئيس وزراء وحكومة مستقرة».



شارك في المؤتمر شخصيات حكومية رسمية من المملكة المتحدة والعراق وممثلون عن كبرى الشركات العالمية.



ويعد مجلس الأعمال العراقي - البريطاني الذي يرفع شعار «معا نبني العراق» مؤسسة غير ربحية لتسهيل التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعراق وتطوير القطاع الخاص في العراق وتعزيز اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ويشجع على نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية.