الهيكل التنظيمي للبعثة حدد اختصاصات ومهام جميع اللجان والفرق

أسامة أبوالسعود



أكد نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد المطيري بدء توافد معظم وفود البعثة إلى مقرها بمكة المكرمة، مشيرا إلى وصول غالبية أعضاء وفد وزارة الأوقاف، لافتا إلى ان الوفد يمثل الجزء الأكبر من اللجان والفرق المشاركة في البعثة والتي تضم أيضا وزارات الصحة والإعلام والداخلية والخارجية والقنصلية الكويتية في جدة وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر والهيئة العامة للغذاء وهيئة الشباب «فرقة الجوالة».



وقال المطيري ان اللجان والوفود بدأت العمل فور وصولها يوم الإثنين الماضي لإعداد وتجهيز جميع الترتيبات اللازمة لخدمة حجاج الكويت الذين سيتوافدون إلى الأراضي المقدسة قبل بدء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ، مضيفا ان الهيكل التنظيمي للبعثة حدد اختصاصات ومهام جميع تلك اللجان والفرق، حيث إن من أهم اختصاصات مرشد عام البعثة: المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها البعثة، والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج وأعضاء البعثة من الأسئلة الشرعية، وإلقاء الدروس والمحاضرات التوعوية لأعضاء البعثة، وعقد لقاء تنويري لمرشدي حملات الحج وأيضا إلقاء خطبة يوم عرفة وغيرها.



ولفت إلى أن لجنة الإرشاد الديني والثقافي والتي تتبع مرشد عام البعثة تقوم بنشر الثقافة الخاصة بالحج بين أفراد البعثة وحملات الحج الكويتية، واستضافة المشايخ والتنسيق معهم في إلقاء المحاضرات في مقر البعثة أو الحملات، والتنسيق مع المرشدين الدينيين لإلقاء الدروس والمواعظ.



وبين ان فريق وزارة الأوقاف تتبعه 3 لجان هي: لجنة الإشراف والتقييم، ولجنة التفويج والمطار ولجنة المشاعر، ومن أبرز اختصاصات الأولى: الإشراف ومتابعة حملات الحج الكويتية من خلال الزيارة الميدانية لمقر الحملات، والتأكد من سلامة وصول حجاج الكويت إلى مقر سكنهم وفق التواريخ المحددة، وعمل جولات دورية وتفقدية مفاجئة للحملات، علاوة على التأكد من الحملات على تطبيق قانون تنظيم حملات الحج والعمرة رقم 1 لسنة 2015 ولوائحه التنفيذية، والتعاميم الصادرة خلال الموسم والتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية وأيضا الصادرة من اللجنة العليا للحج والعمرة وإدارة شؤون الحج والعمرة بشأن أعمال الحج، والتأكد من تنفيذ بنود تصنيف حملات الحج وغيرها الكثير من المهام.



وأضاف: فيما يتعلق باللجنة الثانية وهي التفويج والمطار فهي تقوم بالتأكد من وصول الحملات على خطوط الرحلات إلى مطار جدة، وتسهيل إجراءات الحجاج أثناء عملية وصولهم إلى منافذ الدخول، واستقبال حجاج الكويت في المطار وإرشادهم إلى مواقع حملاتهم، والتأكد من استقبال الحملات لحجاجها وتأمين حافلات لتوصيلهم إلى مقر سكنهم بالتنسيق مع حملات الحج، ومتابعة تفويج الحملات عبر المشاعر المقدسة، فضلا عن العديد من الاختصاصات.



وزاد: أما اللجنة الثالثة وهي المشاعر فتقوم بتسلم المساحات المخصصة لأرض منى وعرفات الخاصة بحجاج الكويت من وزارة الحج السعودية، وتوزيع تلك المساحات وتقسيمها على الحملات بنظام القرعة أو الطريقة المعتمدة بهذا الشأن، وإصدار التعليمات الخاصة والتعاميم وترتيب شؤون المساحة المخصصة لكل حملة في المشاعر، والتنسيق المستمر مع المقاول المنفذ لمقرات المشاعر المقدسة للحملات، وكذلك التنسيق الدائم مع مسؤولي المشاعر من الحملات، ومع الدفاع المدني المسؤول عن تلك المقرات، والإشراف على تشييد وبناء مقرات البعثة في المشاعر المقدسة.



وتابع: فريق الخدمات الإدارية تتبعه أربع لجان هي: لجنة الدعم الفني والإداري ولجنة العلاقات العامة ولجنة النقليات وكذلك لجنة متابعة عقود الحملات، مشيرا إلى أن أبرز اختصاصات لجنة الدعم الفني هي:توفير الخدمات المساندة للعاملين في البعثة الحج بالتنسيق مع اللجان المختصة، وتنظيم أعمال اللجان وتحديد أوقات العمل حسب تعليمات رئيس البعثة، وتوفير كل احتياجات فرق البعثة من خدمات إلكترونية ونظم المعلومات، وغيرها من الخدمات اللازمة، بينما مهام لجنة العلاقات العامة هي: استقبال المراجعين، وتلقي الاتصالات من الجمهور والرد عليها والاتصال بأصحاب الحملات وإبلاغهم عن مواعيد الاجتماعات في بعثة الحج وبالتعليمات والقرارات الصادرة من البعثة، وأيضا المحاضرات التي يتم عقدها من قبل الجهات المختصة.



ولفت إلى ان هناك لجنة الطوارئ والتي تقوم بمهام الطوارئ، والقيام بأعمال وتسيير حملات الحج في أي ظرف طارئ لصاحب الحملة، وتجهيز مخيم منى وعرفات في حال الطوارئ، وكذلك متابعة ووضع خطة طوارئ لموسم الحج، وتقوم اللجنة الإعلامية بالتعاون مع الوسائل الإعلامية بما يخدم أهداف البعثة لتغطية الأنشطة واللقاءات الإعلامية ومتابعة ما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام المختلفة عن أنشطة البعثة.