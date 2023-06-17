أعرب وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، عن أمله في أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم.



وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ان المباحثات مع إيران أكدت ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وقال: المباحثات مع نظيري الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح، وتناولت التعاون في مجالات عدة.



وتابع: سأنقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لزيارة المملكة.



وأكد بن فرحان خلال المؤتمر، على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.



وقال: إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الديبلوماسية الى طهران للعمل.



من جهته، قال عبداللهيان: بحثت مع وزير الخارجية السعودي قضايا إقليمية ودولية، والمحادثات تناولت العلاقات الاقتصادية.