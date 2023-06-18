دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملات موسعة الأسبوع الماضي شملت المحافظات الـ 6 تخللها تنفيذ 16 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة نتيجة التعديات على شبكة الكهرباء.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملات كانت مشتركة مع لجنة التصدي لظاهرة العزاب لضبط التعديات بكل جهة وفق القانون والقرارات المرعية، مشيرا إلى انه خلال الشهر الجاري تم رصد 30 مخالفة تركزت معظمها على التمديدات الكهربائية المخالفة في بيوت الصفيح التي يقطنها عزاب.



ولفت الشمري إلى ان وتيرة الحملات ستزداد خلال الفترة المقبلة، محذرا المخالفين بضرورة إزالة مخالفاتهم قبل وصول الضباط القضائيين وإخلاء البيوت من العزاب ووضع حد للمخالفات.