

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر يونيو، حيث فاز العميل فرج موسى فرج بهبهاني، ويأتي هذا السحب بعد تجديد البنك حملته المصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، ومكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر المنصات الرقمية، سواء عبر «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل». وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: إن سحوبات وجوائز هذه الحملة المميزة ما تزال تسهم في تشجيع العملاء على الادخار، وتوفر لعملاء KIB فرصة التمتع بأحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما أن حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء.



وأضاف: ما زلنا نشهد نجاحات متلاحقة لحملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، وذلك بفضل مجموعة متكاملة من العوامل التي تشمل كفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات، القيمة المضافة التي توفرها المكافآت والجوائز، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج المصرفية الأقوى في فئته، والذي يوفر للعملاء أعلى نسبة عوائد شهرية متوقعة، إلى جانب السحوبات على جوائز نقدية مجزية، إلى جانب كونه متوافقا تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعتمدا من قبل الهيئة الشرعية في KIB.