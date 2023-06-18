

تواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع الأفنيوز خلال الفترة من تاريخ 15 إلى 17 يونيو 2023، من 10 صباحا الى 10 مساء، حيث تم إطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حملة «عيشها مرتين» الصيفية الموجهة لعملاء البنك من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية من فيزا وماستر كارد.



وتعليقا على الحملة، صرحت المدير التنفيذي لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك غدير سراب قائلة: يحرص البنك على تقديم كل ما هو جديد لخدمة عملائه وخاصة خلال فترة الصيف حيث يزداد السفر، وهذا العام أطلق البنك حملة «عيشها مرتين» التي تتيح للعملاء حاملي بطاقات التجاري الائتمانية من فيزا وماستر كارد فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بجوائز استرداد نقدي بنسبة 100% من قيمة المشتريات بحد أقصى 2000 دينار عند استخدام البطاقة الائتمانية في عمليات الشراء داخل الكويت وخارجها أو عن طريق الدفع الالكتروني عبر الانترنت، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة لثلاثة شهور حتى نهاية أغسطس 2023، بالإضافة الى العرض المميز لحملة تحويل الراتب.



وأضافت سراب أن بطاقات التجاري الائتمانية من فيزا وماستركارد تمكن العميل من سداد مشترياته بصورة سهلة وآمنة وتتمتع بالقبول على مستوى دول العالم، وتعتبر الخيار الأمثل للدفع داخل الكويت وخارجها حيث تجنب العميل مخاطر حمل مبالغ نقدية.



هذا، وقد شهد جناح البنك إقبالا لافتا من رواد المجمع، وتواجد موظفي المبيعات من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مدى 3 أيام في جناح البنك، حيث تمت الإجابة عن استفسارات الزوار وشرح وتعريف رواد المجمع بمزايا حملة «عيشها مرتين» الصيفية التي تستمر على مدى 3 أشهر حتى نهاية أغسطس 2023 وتمنح الفرصة لـ 15 رابحا للفوز بالسحوبات، وأيضا استفسارات العملاء على حملة تحويل الراتب ومميزاتها.