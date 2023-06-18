أحمد السميط: الجوائز تعكس إسهامات «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي

عبدالعزيز المرزوق: لدى «بيتك» باع طويل بتطوير أسواق إصدارات الدين



فاز بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بسبع جوائز مرموقة من مجلة إيميا فاينانس في النسخة الخامسة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2022، تقديرا لإسهاماته البارزة في صناعة التمويل الإسلامي ودوره الريادي في سوق إصدارات الصكوك وابتكار الحلول والمنتجات التمويلية، إضافة إلى نجاحه في صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين.



وحصد «بيتك» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية (على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا)، وجائزة أفضل صكوك لمؤسسة مالية (عن صفقة صكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار)، وجائزة أفضل صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمؤسسة مالية (صفقة صكوك بنك أبوظبي الأول)، وجائزة أفضل صكوك سيادية (صفقة الصكوك السيادية لجمهورية تركيا بقيمة 3 مليارات دولار لأجل خمس سنوات)، وجائزة أفضل صكوك غير محلية (صفقة صكوك البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليارات دولار)، وجائزة الابتكار في الصكوك (صفقة إصدار صكوك للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بقيمة 300 مليون دولار)، وجائزة أفضل صفقة استحواذ واندماج لمؤسسة مالية (عن استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد).



وتعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية بناء على أدائها المالي، ومعايير جودة خدماتها، والتميز في القطاع المصرفي، حيث تستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير أساسية في عملية اختيارها لأفضل البنوك، تتضمن الحصة السوقية للبنك، ونمو منتجاته في السوق، وربحيته، إضافة إلى جودة استراتيجية أعماله، وإسهاماته في الصناعة، ودوره في أسواق الإصدارات، والابتكار في المنتجات والخدمات.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، إن الفوز بهذه الجوائز يظهر الإنجازات التي ساهم بها «بيتك» في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، ودعم الاحتياجات التمويلية للشركات.



وأضاف أن مشاركة «بيتك» في ترتيب وإصدار صكوك لدول ومؤسسات مالية كبيرة يؤكد على السمعة العريقة التي يتمتع بها، والثقة العالمية والمكانة المرموقة التي يحوزها في الأسواق الدولية، إضافة إلى خبراته الممتدة في ابتكار حلول وأدوات مالية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية وتلبي احتياجات العملاء في صناعة التمويل الإسلامي.



وحول جائزة أفضل صفقة استحواذ، أوضح السميط أن صفقة استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد - البحرين التاريخية التي أسفرت عن إنشاء كيان مصرفي ضخم من خلال تحول «بيتك» إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول على مستوى العالم، تمكن البنك من ترسيخ قيادته لصناعة الصيرفة الإسلامية، وتساهم في توسيع انتشاره جغرافيا بإمكانات أقوى.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال الذراع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالعزيز المرزوق عن سعادته بالفوز بخمس جوائز تتعلق بالصكوك، وقال إن لدى «بيتك» باعا طويلا في تطوير أسواق إصدارات الدين، مما جعل البنك في طليعة المؤسسات المالية الإسلامية.



وأوضح أن لدى «بيتك» دورا رئيسا في السوق الأولي لإصدارات الصكوك إضافة إلى دوره الأساسي كصانع سوق، لاسيما أن الصكوك كأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة تتيح للشركات دخول أسواق رأس المال بشكل مباشر.



تجدر الإشارة إلى أن المجلة المالية البريطانية «إيميا فاينانس» تغطي أبرز أسواق المال في دول أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا من خلال تقارير وتحليلات متخصصة على أيدي فريق من الخبراء والمحللين والاقتصاديين.