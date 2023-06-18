

علاء مجيد



بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر مايو الماضي 13.981 مليار دينار بتراجع طفيف على أساس شهري بلغت نسبته 0.56% وبانخفاض قدره 79 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 14.060 مليار دينار في شهر أبريل الماضي.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.



وبحساب الاحتياطات السائلة، نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 14.314 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.981 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 301.84 مليون دينار.



وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



وكان قد بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في مايو الماضي نحو 2.081 مليار دينار بتراجع قدره 142 مليون دينار وبنسبة 6.38% عن شهر أبريل الماضي البالغ 2.223 مليار دينار، مقسمة إلى 2.050 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.318 مليون دينار.