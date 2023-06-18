

قامت شركة Ooredoo الكويت بالترحيب بضم دفعة جديدة من الكوادر الوطنية، حيث تهدف الشركة إلى توظيف وتدريب وتطوير مهارات جديدة من الشباب الكويتي وتمكينهم من الازدهار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات اللازمة في هذا المجال، ومن خلال ذلك، تسلط Ooredoo الضوء على أهمية الاستثمار في الجيل الجديد وتمكينهم في قطاع الاتصالات الذي يشهد تطورا سريعا.



وفي لفتة رائعة للقيادة والتزاما بتعزيز ثقافة الشركة القوية، رحب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين، ورئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت عمر البسام، بالموظفين الجدد في جلسة خاصة تهدف الى التعرف عليهم وعلى خبراتهم وتأكيد دورهم المهم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تماشيا مع توجه الشركة ورؤيتها. وأثرت هذه الخطوة بشكل إيجابي في تعزيز الشركة لدور الموظفين الجدد ودعمهم من خلال التعرف على الإدارة العليا والعمل كفريق واحد، وأكدت التزام Ooredoo بدمج ودعم الموظفين وتعزيز روح التعاون لديهم منذ بداية التحاقهم بالشركة. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد قيم Ooredoo المتمثلة في تطور مهارات الأفراد والاعتراف بالمساهمات الفردية والاحتفاء بها داخل المؤسسة.



وبينما يبدأ المنضمون الجدد أولى خطواتهم في رحلتهم المهنية في Ooredoo، تقدم لهم الشركة فرصا متعددة ومسارات مهنية مختلفة من خلال توزيعهم على مختلف الأقسام والإدارات، مما سيتيح لهؤلاء الموظفين الفرصة لاستكشاف مجالات متنوعة ورسم مساراتهم الخاصة للتقدم المهني في مجالاتهم المفضلة، وفي ظل تعزيز تجربة التعلم المستمر، سيحظى الموظفون الجدد يوميا بالحصول على خبرات جديدة من خلال الأقسام المختلفة.



وتدعم رؤية Ooredoo استدامة الموارد البشرية وتطويرها، ويأتي ذلك في أولويات التوجه الاستراتيجي للشركة. وتتماشى هذه الرؤية مع المسؤولية المشتركة بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتمكن القوى العاملة من المساهمة في نمو وازدهار الكويت بشكل عام.



وكجزء من التزامها في إعطاء الأولوية لتوظيف الخبرات المحلية، تحرص Ooredoo الكويت على أن يحتل الشباب الكويتي نسبة كبيرة من مناصب الإدارة والقيادة داخل الشركة. وينعكس هذا الالتزام على أعلى مستوى داخل المؤسسة حيث تسعى الإدارة العليا باستمرار إلى تحقيق هذا الهدف. والدليل على ذلك، أنه حاليا، تحتل المواهب المحلية ما يزيد على 90% من المناصب القيادية والإدارية في Ooredoo الكويت على مستوى نطاق عملياتها حول العالم.



ومن أجل ضمان نسبة أعلى من التكويت في الشركة، صرح عمر البسام رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، قائلا: في Ooredoo الكويت، نحن ملتزمون بأولوية توظيف الكوادر المحلية من خلال منح فرص عمل جذابة ومتساوية لجميع فئات الشباب الطموح الذي يتطلع للمساهمة في نجاحنا والانضمام الى عائلة Ooredoo.