

أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته في مبادرة «عيديتي»، التي تهدف الى إيصال أوراق النقد الجديدة إلى جميع أفراد المجتمع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، في ظل الإقبال الكبير للحصول عليها من مختلف العملاء.



وأشار البنك في بيان له، إلى أنه سيقوم بتوفير العيادي لجميع عملائه داخل فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، لافتا إلى إمكانية تسلمها بمجرد زيارة الفرع وطلب الخدمة من أحد موظفي خدمة العملاء. وذكر البنك الأهلي الكويتي أنه سيقوم بتوفير خدمة توصيل العيادي لعملاء النخبة من خلال سيارات متنقلة خاصة به توصل العيادي من مختلف فئات الدينار الكويتي إلى أماكن تواجدهم.



ويشارك «الأهلي» في المبادرة ضمن إطار دعمه المستمر لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع وتحقيق الشمول المالي على جميع المستويات.



وبهذه المناسبة، هنأت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأضافت: البنك على جاهزية تامة لتوفير العيادي في فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ضمن إطار تعاونه المستمر مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وقالت معرفي: يمكن للعملاء زيارة فروع «الأهلي» خلال أوقات العمل المعتمدة من أجل الحصول على العيادي من موظف الخدمة، مشددة على أن فريق العمل على جاهزية تامة لخدمتهم وتوفير العيادي لهم وفق أعلى المستويات.