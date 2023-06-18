

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتلبية لاحتياجات العملاء للأوراق النقدية الجديدة، يوفر بنك الخليج العيادي في فروع البنك وجميع أجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM المنتشرة في مناطق الكويت، بما فيها جهاز الصراف الآلي التفاعلي من السيارة، الذي أطلق حديثا في فرع شرق.



وحرص البنك على توفير «العيادي» في كل فروع بنك الخليج المنتشرة في مختلف مناطق الكويت (باستثناء فرع المطار) والتي يتجاوز عددها 50 فرعا، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي المتواجدة في 12 فرعا وهي الفرع الرئيسي وبرج كريستال والجابرية والشعب والعدان والسلام (جنوب السرة) والفحيحيل (مجمع الكترونيات الغانم) وحولي ومطار الكويت الدولي (T1) ومشرف، مجمع الفنار، إلى جانب أول جهاز صراف آلي تفاعلي ITM من السيارة في شرق.



يذكر أن خدمة العيادي تتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئات «20،10،5، 1» دينار، لتلبية الطلب المتزايد على تلك الفئات لتوزيع «العيادي» بمناسبة عيد الفطر المبارك.