

يحرص بنك الكويت الوطني على دعم المواهب الكويتية من الفنانين وتشجيعهم على إبراز أعمالهم الفنية المتميزة، وفي هذا الإطار، أطلق الوطني مسابقة للفنانين الكويتيين لتقديم تصميم لإصدار محدود من بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.



ويطلق «الوطني» تلك المبادرة بالتعاون مع Visa وشركة Visual Therapy، ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة التقديم في الفترة من 15 يونيو حتى 15 أغسطس المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عن طريق الرابط:



www.visualtherapy.art/nbkkwtvisainfinite



ويمكن للمتسابقين تقديم أكثر من تصميم، حيث يفوز بالنهاية تصميمان، أحدهما للبطاقة فضية اللون والآخر للبطاقة ذات اللون اللؤلؤي، ويحصل التصميم الفائز لكل بطاقة منهما على جائزة نقدية 2500 دينار، ويمكن لفنان واحد الفوز بالجائزتين.



ويشترط في المتقدمين للمسابقة أن يكون رساما سبق له تقديم أعمال فنية من رسومات، منحوتات أو يعمل في مجال التصميم الفني (مصمم غرافيك) أو أحد الفنانين المحترفين.



يتم عرض التصاميم الفنية المقترحة على لجنة تحكيم يتألف أعضاؤها من بنك الكويت الوطني وVisa وشركة Visual Therapy والتي تقوم بدورها باختيار التصميمين الفائزين والإعلان عنهما بحد أقصى خلال شهر أكتوبر المقبل.



وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، بدر الجناح: إطلاقنا للمسابقة يأتي ضمن التزامنا بدعم الفنانين الكويتيين، وذلك في إطار حرصنا الدائم على أداء البنك مسؤوليته تجاه المجتمع والتي تشمل جميع الشرائح. وأكد سعي البنك للحفاظ على الهوية الوطنية التي يمكن أن تضفيها تلك التصاميم على البطاقات.



وأضاف: نهدف دوما إلى تقديم تجربة مصرفية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع التفاصيل الدقيقة التي تهدف في النهاية إلى رضا عملائنا وراحتهم، ولذلك نحرص على تطوير المنتجات من حيث الشكل وما يمكن أن تلبيه من احتياجات، معتمدين في ذلك على أفكار مبتكرة.



واختتم الجناح قائلا: يقتصر تصميم الإصدار المحدود على بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، التي تجمع بين باقة من المزايا الاستثنائية تمنح حامليها نمط حياة فريدا بفضل ما تقدمه من مزايا وعروض تناسب احتياجاتهم وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، ويستمر استخدامهم لذلك الإصدار المحدود لمدة 5 سنوات.



من جانبه، صرح مدير مكتب فيزا بالكويت أنكوش ديفيدسون قائلا: سعداء بالشراكة مع بنك الكويت الوطني وشركة Visual Therapy لإطلاق هذه المبادرة المميزة، حيث تتميز الكويت بتنوع وثراء المشهد الفني، وتعتبر هذه المبادرة وسيلة رائعة لعرض إبداعات الفنانين الكويتيين ودعمهم في ابتكار تصاميم فريدة من شأنها تعزيز تجربة الدفع لحاملي بطاقات Visa Infinite الوطني الائتمانية. نتمنى حظا سعيدا لجميع الفنانين المشاركين، وأنا متحمس لمشاهدة جميع التصاميم الفنية الرائعة التي سيقدمها الفنانون الكويتيون خلال هذه المسابقة.



كما قالت شهد بشارة مؤسسة شركة Visual Therapy: نحن جدا فخورون بشراكتنا مع مؤسسات مرموقة مثل بنك الكويت الوطني وVisa في هذه الحملة الإبداعية. ستقدم هذه الحملة للفنانين والمبدعين الكويتيين الشباب فرصة فريدة لعرض مواهبهم على نطاق واسع. من المهام الرئيسية لشركة Visual Therapy هي دعم الفنانين والمبدعين المحليين الشباب، وستوفر هذه الفرصة بلا شك منفذا إبداعيا هائلا لهم. ونود أن نشكر بنك الكويت الوطني وفيزا على هذه الفرصة ونتطلع إلى إحياء إبداعاتهم الفنية.



وتمنح بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية عملاءها حرية اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية، حيث يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من «الوطني» على كل المدفوعات باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية عند اختيار فئة الإنفاق وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات الرقمية وأجهزة نقاط البيع الدولية في المتاجر ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.



وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من «الوطني» على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية التي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحال المجوهرات و3% على الأزياء والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.



كذلك يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من «الوطني» بنسبة 10% عند استخدام البطاقة لدى كل من: «ايكيا»، «يوريكا»، «فارفيتش» وbooking.com.



كما يمكن للعملاء كسب نقاط KWT من «الوطني» شهريا لغاية ما قيمته 1000 دينار. كما يمكن لحاملي بطاقات KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الحصول على نقاط مكافآت «الوطني» لدى أكثر من 900 من المحال المشاركة.