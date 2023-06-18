

أعلن بنك وربة عن انضمامه الى تطبيق نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، وذلك بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والذي من شأنه أن يخدم عملاء بنك وربة في تعاملاتهم المالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة وأمان، وتعمل هذه الخدمة على تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجية للبنوك المشاركة بنظام المدفوعات الخليجية «آفاق» بمدة قصيرة وفي بيئة آمنة.



وقالت ليالي الفهد رئيس مجموعة العمليات في بنك وربة إن البنك يحرص على تقديم أفضل وأحدث الحلول المالية والرقمية، وسعيه الدائم على تطوير خدماته والتحويلات المالية بشكل مناسب لخدمة جميع العملاء من الأفراد والشركات، ومواكبته المستمرة لتطورات القطاع المصرفي، وتحقيق التميز في تقديم أبرز الخدمات للعملاء.



وذكرت أن «وربة» يساهم في تبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويسهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء كما أنه يأتي في إطار توجه بنك الكويت المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات الإقليمية.



وأوضحت ان البنك بدأ يجني في الفترة الأخيرة ثمرة الجهود والاستثمارات التي قام بها في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات التقنية والرقمية وبما ينعكس في نهاية المطاف على خدمة العملاء سواء من الأفراد أو الشركات.



وأشارت الفهد إلى أن هذا النظام يعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول المجلس، عبر توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية.



وأفادت بأن النظام الجديد يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ما سيسهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة، وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.