

بعد غياب استمر 4 سنوات تعود الفنانة حورية فرغلي إلى السينما بفيلم جديد بعنوان «الظلال المهجورة»، سيناريو وحوار أيوب الحاجري، إخراج مجدي طالب، وجار ترشيح واختيار باقي أبطاله، ومن المقرر أن تصور مشاهدها قريبا في بيروت.



وكانت آخر أعمال حورية السينمائية فيلم «استدعاء ولي عمرو» عام 2019، بطولة: صبري فواز ومي كساب ومحمد لطفي ومحمد عز، تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان، إخراج أحمد البدري.



إلى ذلك، تستعد حورية لتصوير عدد من الأعمال، منها مسلسل تم تأجيله من دراما رمضان الماضي والذي سيجمعها لأول مرة مع الفنانة نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل «المدينة الجامعية» المكون من 10 حلقات مع: أحمد وفيق وميدو عادل ورانيا محمود ياسين، فكرة وإخراج حسين السيد، تأليف سيد شحاتة، كما وقعت حورية عقدا للمشاركة في بطولة فيلمين سينمائيين لم تفصح عنهما لحين بدء التصوير.