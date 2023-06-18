

أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق عن سرقة هاتفها المحمول واختراقه، وحذرت الجميع عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام» من التعامل مع أي رسائل قد تصلهم من خلال رقمها الخاص.



وكتبت غادة: «فقدت هاتفي وتم اختراقه لفترة من الوقت، إذا كنت قد تلقيت أي شيء من هذا الرقم، فتأكد من أنه ليس أنا ولم أعد أمتلك هذا الرقم».



وكانت إدارة مهرجان «تري كور» الفرنسي للأفلام القصيرة جدا قد قررت منذ أيام تكريم غادة في حفل ختام يوبيله الفضي الذي أقيم في الجامعة البريطانية بمصر، وعلقت غادة على التكريم معبرة عن تقديرها لإدارة المهرجان الذي تستضيف مصر عروضه للعام الثامن على التوالي. وقالت إن التكريمات والجوائز مؤشر حقيقي يعرف الفنان من خلاله الطريق الفني السليم الذي اختاره لنفسه، سواء من ناحية الأدوار أو أسلوبه في تقديمها.