

بيروت - بولين فاضل



تحدثت الفنانة مايا دياب عن علاقتها بابنتها «كاي» التي وصفتها بالمميزة. ولفتت إلى أنها لا يمكنها الزواج إلا بعد تحقق شرط وهو موافقة «كاي»، ولا يمكن أن ترتبط برجل ما لم يحب ابنتها وتحبه.



وعن أعمالها الفنية وأحدث أغنياتها التي طرحتها بعنوان «طاقة إيجابية» التي أصدرتها قبل فترة قصيرة، اعتبرت دياب في تصريحات لبرنامج «حديث البلد» مع الإعلامية منى أبو حمزة، أنها تستمد الطاقة الإيجابية في حياتها من نفسها، مشددة على شغفها بالموضة والابتكار والتجديد في اللوكات الجريئة والتي تختارها بعناية لتكون مميزة ولافتة في كل المناسبات.