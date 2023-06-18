

قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بعد 10 زيادات على سعر الفائدة الأساس للدولار الأميركي في غضون 14 شهرا وبما مجموعه 5 نقاط مئوية، قرر مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في اجتماع الأربعاء الفائت الموافق 14 يونيو 2023 تثبيته عند مستوى 5.00% ـ 5.25%.



وذكر التقرير أن مبررات قرار «الفيدرالي» الأميركي ليست قاطعة، فبينما حققت سياسته النقدية الانكماشية هبوطا كبيرا في معدلات التضخم حتى بلغت 4.05% لشهر مايو الفائت نزولا من مستوى 4.93% في أبريل، ما يوحي باستمرار هبوطها في الشهر الجاري، مازال مستواها ضعف المستهدف البالغ 2%.



وأيضا مازال سوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية ساخنا والبطالة بحدود 3.7%، ويخلق فرص عمل بأكثر من المتوقع، ومازال النمو الاقتصادي موجبا وإن كان ضعيفا عند 1.3% للربع الأول من العام الحالي، ولكنه أعلى من التوقعات.



ولفت «الشال» إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يوحي بأن قلق الفيدرالي الأميركي حول النمو وسلامة قطاعه المالي خوفا من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وزملائه، أصبح أولوية، وتقديرنا بأن اجتماع الفيدرالي في 26 يوليو القادم سوف يكون حاسما في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد لمرتين هذا العام والذي يرجحه أغلبية مجلس إدارة الفيدرالي.



والمخاطر التي قد تدعم قرار العودة إلى التشدد إلى جانب مؤشرات الاقتصاد، باتت جيوسياسية، فالأوضاع تؤكد ازدياد حدة الحرب في أوكرانيا ما ينذر بتوسعها، وما ينذر بالعودة إلى وقف تصدير الحبوب وربما ارتفاع أسعار النفط، وتلك إن تحققت قد تعود بمعدلات التضخم إلى الارتفاع.



وقال تقرير «الشال»، إن قرار وقف زيادة أسعار الفائدة يعتبر خبرا سارا لاقتصادات دول الخليج، فالتشدد في السياسات النقدية لا حاجة اقتصادية له لديها، فدور القطاع العام في خلق اقتصاداتها هو الطاغي، وإن كان بتفاوت، ولا يتأثر نشاطها كثيرا بارتفاع تكاليف التمويل، ولا قلق حقيقيا لديها حول التضخم.



ولكنها مضطرة إلى مجاراة الدولار الأميركي في رفع أسعار الفائدة على عملاتها لأنها إما مرتبطة بشكل كامل بسعر صرف الدولار، أو بشكل طاغ، ووجود فجوة لصالح فائدة الدولار قد تؤدي إلى نزوح عملاتها إليه، وتكاليف النزوح جسيمة إن حدث. ويشير الرسم البياني المرافق إلى حركة أسعار الفائدة على عملات الدول الخليجية مقارنة بالفائدة على الدولار.



ومن الملاحظ أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار الأميركي، وكان الهامش كبيرا لأربع منها، وضئيلا على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت. وقال الشال: «نعتقد أن الأكثر ترحيبا بقرار التثبيت كان بنك الكويت المركزي، فالفجوة باتت واسعة لصالح فائدة الدولار الأميركي، ونعتقد أن تلك الفجوة ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي».



وتابع: «لكن نعتقد أن بنك الكويت المركزي كان يوازنه بمخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار الكويتي واحتمال تداعياته بدوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى اسقاط القروض أو فوائدها في بلد فيه القروض الاستهلاكية والعقارية بحدود 18 مليار دينار كما في نهاية أبريل 2023».



وختم الشال بالقول: «ما زلنا نؤمن بأن استقلالية ومهنية بنك الكويت المركزي أهم، وما زلنا نرجح بأن قراره يفترض أن تكون الغلبة فيه للمهنية على الاعتبارات السياسية، وإن كنا نعتقد أن لديه من البيانات والمعلومات التفصيلية ما يعطيه الأفضلية علينا في تقدير صحة قراره».