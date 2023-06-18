

وصلت أرباح أكبر 10 مليارديرات صنعوا ثروتهم من التكنولوجيا لمستويات قياسية تجاوزت 370 مليار دولار منذ بداية 2023 وحتي نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث جاء ذلك بالتزامن مع التفاؤل المسيطر على تقنيات الذكاء الاصطناعي وحالة التفاؤل الحذر بتوقف التشديد النقدي الذي اضر بتلك الصناعة بشكل كبير منذ بداية رفع الفائدة مطلع 2022.



وبحسب بيانات حديثة لمؤشر بلومبيرغ للأثرياء، أطلع عليها «مباشر»، فإن أرباح هؤلاء الأثرياء مجتمعة ارتفعت في تلك الفترة بنحو 371.23 مليار دولار لتصل ثروتهم ككل إلى 1.265 تريليون دولار.



وقد جاء أكبر الأرباح بثروة إيلون ماسك بين أكبر ثروات أقطاب التكنولوجيا خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت ثروته بنحو 92.4 مليار دولار ليبلغ حجمها 229 مليار دولار، وذلك مع ارتفاع أسهم تويتر وتسلا منذ بداية العام.



وحل ثانيا الأميركي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية بثروة ارتفعت بنحو 44.4 مليار دولار إلى 151 مليار دولار تقريبا والأمر الذي أسهم في زيادة تلك الثروة إقباله على شراء أسهم شركته مؤخرا.



وجاء ثالثا لاري إليسون المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في صناعة البرمجيات والتي ارتفعت ثروته بنحو 47.1 مليار دولار إلى 139 مليار دولار.



وحل رابعا الأميركي بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 23.7 مليار دولار إلى 133 مليار دولار مدعوما بصعود أسهم شركته لأعلى مستوياته على الإطلاق.



وفي المركز الخامس بقائمة بلومبيرغ مليارديرات التكنولوجيا الرابحين جاء الأميركي ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 34.7 مليار دولار إلى 121 مليار دولار.



وحل سادسا الأميركي لاري بيدج، المؤسس المشارك لشركة غوغل، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 30.7 مليار دولار إلى 114 مليار دولار.



وبالمرتبة السابعة بالقائمة جاء الأميركي سيرجي برين المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة ألفابيت المالكة لشركة محرك البحث «غوغل»، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 28.5 مليار دولار إلى 108 مليارات دولار.



وحلت ثامنا ثروة الأميركي مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة «ميتا»، مالكة تطبيق «فيسبوك»، والتي نمت هذا العام بمقدار 57.1 مليار دولار إلى 103 مليارات دولار لتتجاوز بذلك ثروته عتبة 100 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2022 بعد صعود مكاسب أسهم شركته بنسبة تفوق 200% سنويا وتصل لمستوى 281.83 دولارا.



وفي المركز التاسع بقائمة بلومبيرغ لمليارديرات التكنولوجيا الرابحين جاء مايكل ديل الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ديل تكنولوجيز»، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 8.96 مليارات دولار إلى 57.4 مليار دولار.



وبالمرتبة العاشرة والأخيرة بالقائمة جاء الصيني بوني ما هواتينج، الرئيس التنفيذي لشركة تينسنت العملاقة بمجال الألعاب والشبكات الاجتماعية، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 3.67 مليارات دولار إلى 40.2 مليار دولار.