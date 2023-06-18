



قال تقرير الشال الأسبوعي إن النشرة الإحصائية الفصلية (يناير - مارس 2023) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها.



ومن ذلك مثلا، أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ 4.806 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول، وهو رقم يزيد بنحو 69 ألف نسمة عن الرقم المسجل بنهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد بلغ نحو 1.46%، وهي نسبة ستصل إلى نحو 5.8% فيما لو حسبت على أساس سنوي، وإن صدقت تلك الأرقام فذلك يعني انتفاء وجود أي سياسة سكانية.



وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك سجلت في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بلغت نسبته نحو 1.1%، إذ بلغ معدلها نحو 128.3 (سنة 2013=100) مرتفعا من معدل نحو 126.9 في الربع الرابع من العام الفائت، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار الكساء والملبوسات من معدل نحو 126.9 إلى معدل نحو 129.6 (+2.1%)، وارتفعت كذلك أسعار الأغذية والمشروبات للفترة ذاتها من معدل 137.9 إلى نحو 140.3 (+1.7%).



وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.993% في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 2.333% في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 17.1%. وارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 4.296% إلى نحو 4.712% للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 9.7%.



وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 37.821 مليار دينار، بارتفاع عن مستوى 36.760 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.9%. وأخيرا، ارتفعـــت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 44.515 مليار دينار، من نحو 44.109 مليار دينار بنهاية العام الفائت أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.9%.