أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة Queen Mary، University of London في المملكة المتحدة.



وجاء في نص القرار بمادته الأولى:



يضاف برنامج البكالوريوس تخصص Chemical Engineering فـــي جـامــعةـــ



Queen Mary University of إلى برامج البكالوريوس المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 40/2020 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.



ونصت المادة الثانية على أنه يجب أن يتبع البرنامج الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



وجاء في المادة الثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



أما المادة الرابعة فجاء نصها:



يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة ان تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



على أن يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.