انطلاق الدورة الـ 26 من «مفاجآت صيف دبي» من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر 2023



حنان عبدالمعبود



أعلن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر النيادي أن عدد السياح الوافدين الى مدينة دبي منذ بداية العام الحالي حتى أبريل الماضي تخطى الـ 6 ملايين سائح من جميع دول العالم، مبينا أن نسبة الخليجيين من إجمالي عدد السياح وصل إلى 14%، بينما بلغ عدد السياح الكويتيين 108 آلاف سائح بزيادة 34% عن العام الماضي في الفترة نفسها، مبينا أن إجمالي عدد السياح الكويتيين لعام 2022 بلغ 260 ألف سائح، معربا في الوقت نفسه عن تطلع الإمارة المستمر للتطور والتميز عبر رصد ما تم تنفيذه والجديد الذي يمكن استقطابه، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة التي تضعهم بقائمة الأفضل في المؤشرات العالمية.



جاء هذا التصريح للسفير الإماراتي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق والدورف أستوريا بحضور مدير إدارة تنفيذية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة سهيلة غباش والوفد المرافق لها، حيث يزورون الكويت ضمن جولة خليجية تتضمن حملات ترويجية سنوية تنظمها الدائرة لتعريف السائح الخليجي على مستجدات الخريطة السياحية بحضور ممثلي وسائل الإعلام ومكاتب السياحة في الكويت.



وأكد د.النيادي أنه نظرا لما تمتلكه إمارة دبي من قطاعات سياحية قوية تعد رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني، فقد تبوأت دبي الوجهة الأولى على منصة «تريب أدفايزر» للعام 2023، لافتا إلى أن هذه الفعالية تأتي انطلاقا من استعدادات دبي للترحيب بزوارها وخاصة الخليجيين خلال موسم الصيف الحالي لعودة «مفاجآت صيف دبي 2023 في دورتها 26» بمجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة التي تلائم مختلف أفراد العائلة.



وألقى السفير النيادي كلمة رحب فيها بوفد دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مقدرا ما تبذله الدائرة من جهود في سبيل تنمية قطاع السياحة في الإمارة، ومتمنيا لجولاتهم الخليجية بأن تتوج بالنجاح وتحقيق أهدافها، خاصة أن دبي صارت وجهة سياحية تجمع العالم في مكان واحد وتحظى بمقومات متنوعة تلبي أذواق الجميع.



كما كشف خلال كلمته عن العروض الصيفية في دبي 2023 لهذا العام، موضحا أنها تشمل إطلاق حملة «كيدز فور فري للأطفال» وتختص بالأطفال الذين يسافرون مع عائلاتهم لزيارة المدينة، مبينا أن الحملة بدأت من مايو وتستمر حتى سبتمبر 2023، وتهدف لجعل إمارة دبي جاذبة للسياحة العائلية بشكل أكبر من ذي قبل، حيث تتمتع دبي بتنوع جغرافي كبير وبمرافق سياحية عديدة تناسب جميع أفراد الأسرة، معبرا عن سعادته بأن الأسعار ستكون في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الإمارة تضم على أرضها نحو 814 فندقا بمختلف الفئات وهي متاحة للجميع.



وأضاف السفير: ان دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك خبرة كبيرة في السياحة وتتوافر بها البنية التحتية المتميزة والمجتمع الإماراتي مجتمع كريم ومضياف لزواره مما جعل من مدن الدولة المختلفة وجهات سياحية متميزة في كل المجالات.



تجارب استثنائية



ومن جانبها، أعربت مديرة إدارة تنفيذي في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي سهيلة غباش عن سعادتها بعودة «مفاجآت صيف دبي» في دورتها الـ 26 بدءا من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر 2023 من جديد، لافتة إلى أنها ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، فضلا عن تقديم تجارب استثنائية ليستمتع الزوار بقضاء أوقات تصنع ذكريات تدوم طويلا.



وزادت غباش: توجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية للعام الثاني على التوالي وفقا لنتائج جوائز اختيار المسافرين 2023 الصادرة عن منصة «تريب أدفايزر» الشهيرة، مما يعزز مكانة الإمارة كإحدى أفضل الوجهات الصيفية الترفيهية عالميا.



وأضافت: تعد هذه الفعاليات الأكثر استقطابا للزوار بما تقدمه من مختلف التجارب الشيقة، والعروض الترفيهية المذهلة لكل أفراد العائلة، مع الخصومات الهائلة وعروض التسوق التي لا تفوت، فضلا عن باقات الإقامة الفندقية المتنوعة لتناسب الجميع، وأفضل تجارب تناول الطعام لكل الذواقة.



مزايا وعروض



وبدوره، أكد مدير العمليات الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أحمد المري، أن الموسم الصيفي يحمل العديد من المزايا والعروض المجانية للأطفال، ليتمكن من خلالها جميع أفراد العائلة باستكشاف مختلف مناطق الجذب داخل دبي، بما في ذلك أبرز المعالم السياحية مثل نافورة دبي، وقمة البرج «آت ذا توب» في برج خليفة، ومنتزه «ليجولاند» في «دبي باركس آند ريزورتس»، بالإضافة إلى أحدث المعالم ومناطق الجذب المذهلة مثل عالم آية، ومرصد «سكاي فيوز» دبي.



وأضاف المري: تعود «مفاجآت صيف دبي» هذا العام بحفلات افتتاحية مذهلة احتفالا بعيد الأضحى المبارك مع عمالقة الفن في الشرق الأوسط، النجوم «حسين الجسمي» و«كاظم الساهر» في حفل موسيقي حي داخل «كوكاكولا أرينا» دبي في 1 يوليو، وفنان العرب «محمد عبده» في 2 يوليو، كما تتميز هذه الدورة بمختلف ألوان الترفيه ليستمتع زوار المدينة بعطلات صيفية حافلة بتجارب استثنائية، وفعاليات عائلية، وأنشطة شيقة في أبرز الوجهات والمعالم وأشهر مناطق الجذب السياحي. ولفت المري إلى خوض مغامرات رائعة داخل إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في المنطقة في عالم مدهش وصديقته دانة، وكذلك لعشاق السينما، يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة عرض «موفي ماجيك» في «ريل سينما» التي تقدم تجارب سينمائية مبتكرة وعروضا حية، إضافة الى مهرجان «بيت ذا هيت» الذي يقدم مجموعة كبيرة من المواهب الفنية المحلية والعالمية.