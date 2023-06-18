قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي إن مطبعة الحكومة حققت في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024 إيرادات «غير مسبوقة» تجاوزت الـ 140 ألف دينار منذ عودة طباعتها للكتب المدرسية بعد توقفها عام 1975.



وتوقع السبيعي في بيان صحافي أمس السبت أن تصل إيرادات المطبعة إلى نحو مليون دينار هذا العام بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ألف دينار في السنوات السابقة.



وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي مواكبة وتفعيلا لاستراتيجية الوزارة بتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات في الدولة ومنها وزارة التربية إضافة إلى تعظيم الإيرادات.



وبين أن القطاع يعمل جاهدا لتعظيم الإيرادات بما يحقق رؤية الوزارة في هذا الشأن عبر تنويع الخدمات وزيادة الطاقة التشغيلية للقطاعات.