مهام اللجان متابعة ومراقبة حملات الحج وتسهيل إجراءات الحجاج



أسامة أبو السعود



أكد الوكيل المساعد للإعــــلام والعلاقــات الخارجية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـــة ونائب رئيس بعثة الحج محمد المطيري وصول أغلبية أعضاء بعثة الحج الكويتية إلى الأراضي المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



وقال المطيري في تصريح صحافي أمس السبت إن الوفد يمثل الجزء الأكبر من اللجان والفرق المشاركة في البعثة التي تضم وزارات الصحة والإعلام والداخلية والخارجية وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر والهيئة العامة للغذاء وهيئة الشباب. ولفت إلى أن تلك اللجان والوفود تعمل على قدم وساق للعمل فور وصولها منذ يوم الإثنين الماضي على إعداد وتجهيز جميع الترتيبات اللازمة لخدمة حجاج الكويت الذين سيتوافدون إلى الأراضي المقدسة قبل بدء مناسك الحج لهذا العام 1444.



وأوضح أن الهيكل التنظيمي للبعثة حدد اختصاصات ومهام جميع تلك اللجان والفرق للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها والرد على أسئلة واستفسارات الحجاج وأعضاء البعثة من الأسئلة الشرعية.



وأضاف أنه سيتم إلقاء الدروس والمحاضرات التوعوية لأعضاء البعثة وعقد لقاء تنويري لمرشدي حملات الحج وإلقاء خطبة يوم عرفة وغيرها من الاختصاصات، لافتا إلى أن فريق وزارة الأوقاف يتبعه ثلاث لجان هي لجنة الإشراف والتقييم ولجنة التفويج والمطار ولجنة المشاعر.



وأفاد بأن مهام تلك اللجان متابعة ومراقبة حملات الحج وتسهيل إجراءات الحجاج أثناء عملية وصولهم إلى منافذ الدخول وتسلّم المساحات المخصصة لأرض منى وعرفات الخاصة بحجاج الكويت من وزارة الحج السعودية وتوزيعها على الحملات وغيرها من الخدمات العديدة. وأوضح أن هناك لجنة طوارئ تقوم بمساعدة حملات الحج في حال وقوع أي طارئ لصاحب الحملة وتوفير وتجهيز مخيم منى وعرفات في حال الطوارئ، وكذلك متابعة وضع تلك الخطة لموسم الحج.



وقال المطيري إن اللجنة الإعلامية تقوم بالتنسيق والتعاون مع جميع الوسائل الإعلامية بما يخدم أهداف البعثة لتغطية الأنشطة واللقاءات الإعلامية ومتابعة ما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام المختلفة عن أنشطة البعثة.