شحن الأدوية اللازمة إلى الديار المقدسة لتزويد صيدلية الفريق بها



عبدالكريم العبدالله



غادرت الدفعة الأولى والثانية من فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية إلى الديار المقدسة لتجهيز مقر الفريق والعيادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام، وستغادر الدفعة الثالثة برئاسة رئيس الفريق د.عبدالرحمن المطيري غدا الاثنين 19 الجاري لاستكمال الفريق.



وذكرت مصادر صحية في تصريح لـ «الأنباء» انه تم شحن «الأدوية اللازمة إلى الديار المقدسة لتزويد صيدلية فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية بها.



وبينت المصادر انه سيتم افتتاح عيادة الفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية في مقر البعثة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن عيادات للرجال وأخرى للنساء ومجهزة بالكامل بالأجهزة والمعدات الطبية، فضلا عن الصيدلية المزودة بجميع الأدوية، وهناك غرف للملاحظة.



وأفادت المصادر بأن هناك تنسيقا مع السلطات الصحية السعودية لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات لعدم توافر علاجهم في عيادات الفريق، لافتا إلى أن فريق التفتيش الصحي والوقائي سيقوم بجولات على الحملات الكويتية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.